Байден про заколот Пригожина: Путін "абсолютно ослаблений", він програє війну

Після недовгого бунту "вагнерівців" на чолі з Пригожиним Путін значно ослаб. Він програє війну у власній країні.

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін "абсолютно" ослаблений нетривалим заколотом, що стався в РФ на вихідних.

Про це американський лідер сказав в інтерв'ю CNN.

"Він (Путін - ред.) програє війну вдома. Він став вигнанцем у всьому світі. І це не тільки НАТО, не тільки Європейський Союз, це і Японія", - сказав Байден.

На питання, чи слабший Путін сьогодні, ніж був минулого тижня, Байден відповів: "Я знаю, що слабший".

Слід зазначити, що це був найчіткіший на сьогодні коментар лідера США щодо того, як заколот керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина вплинув на позицію російського лідера. Байден і його команда обережно коментують ці події, остерігаючись дати Путіну привід заявити про "змову Заходу".

Нагадаємо, коли президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував заколот "вагнерівців" у Росії, він лише підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до подій в РФ. Тоді лідер США доручив команді національної безпеки уважно стежити за подіями в Росії, а також підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.