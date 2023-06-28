Путін відмовився прийняти посланця Ватикану з питань миру в Україні

Представник католицької церкви мав намір обговорити з російським диктатором ситуацію з викраденими в Україні дітьми.

Президент Російської Федерації Володимир Путін особисто не прийме кардинала Маттео Дзуппі, якого Папа Римський Франциск уповноважив бути посланцем до Москви для "сприяння діалогу та пошуку мирного вирішення війни", розв'язаної Росією в Україні.

Як повідомляє Reuters, представник католицької церкви мав намір обговорити з російським диктатором у тому числі ситуацію з викраденими росіянами з України дітьми.

За оцінками України, з окупованих Росією територій було незаконно депортовано 19 500 дітей. Росія відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що лише евакуювала дітей, які опинилися в небезпеці, із зон конфлікту.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Путін доручив обговорити з посланцем Папи Франциска "ситуацію, пов'язану з Україною” своєму раднику із закордонних справ, 76-річному Юрію Ушакову.

При цьому Пєсков заявив, що Росія дає "високу оцінку" зусиллям та ініціативам Ватикану щодо мирного врегулювання "кризи в Україні".

Три тижні тому Маттео Дзуппі, який є архієпископом Болоньї та президентом Єпископської конференції Італії, відвідав Київ, де його прийняв президент України Володимир Зеленський. У столиці України посланець Ватикану також зустрівся з релігійними лідерами країни.

Як повідомляє Reuters, це перший візит високопоставленого чиновника Ватикану до Москви з початку російського вторгнення в Україну. Кардинал Дзуппі збирається зустрітися також з православним патріархом Кирилом, який є вірним соратником Путіна і підтримує війну проти України.

Нагадаємо, у вівторок, 27 червня, Ватикан оголосив, що головною метою візиту Дзуппі є заохочення до “гуманітарного жесту”, який міг би сприяти припиненню конфлікту.

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