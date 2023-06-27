Представник Папи Римського відвідає Москву задля "пошуків справедливого миру"

Папа Франциск відправляє кардинала Маттео Марію Дзуппі своїм посланцем до Москви для "сприяння діалогу та пошуку мирного вирішення війни", розв'язаної Росією в Україні.

Про це пише vaticannews.va.

Прес-служба Святого Престолу підтвердила у вівторок, що кардинал Маттео Марія Дзуппі вирушить з візитом до Москви в якості посланця Папи Франциска.

Візит, запланований на 28-29 червня 2023 року, має на меті зміцнити "жести людяності, які можуть сприяти вирішенню нинішньої трагічної ситуації і пошуку шляхів до справедливого миру".

Кардинала Дзуппі супроводжуватиме представник Державного секретаріату США.

Під час свого візиту до Москви кардинал Дзуппі, ймовірно, підтримає прагнення Папи Франциска до врегулювання війни на європейському континенті.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск доручив кардиналові Маттео Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні.

Раніше Папа Римський заявив, що "українці не так і мріють про мирні переговори".

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