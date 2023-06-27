18-річна донька Олі Полякової у купальнику продемонструвала пишний бюст

Старша донька української співачки Олі Полякової – блогерка Марія – показала пікантне фото у купальнику.

Так, 18-річна дівчина в Instagram-stories продемонструвала, як насолоджується відпочинком. Маша опублікувала фото, на якому постала в чорному купальнику. Образ Полякова-молодша доповнила прикрасою на шиї та сонцезахисними окулярами у формі двох сердець. Руде волосся блогерка розпустила, а купальне вбрання тим часом вдало підкреслило пишний бюст дівчини.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Знімок Марія вирішила не підписувати. Як раніше ділилася Полякова-молодша, у Мережі в неї чимало хейтерів, тож вона не хоче давати їм привід для обговорення.

Зазначимо, старша донька співачки Олі Полякової наразі живе у Великій Британії, де навчається в музичному університеті BMus. Там дівчина знайшла своє кохання. Маша зустрічається з хлопцем, на ім'я Артур.

Блогерка показує чимало спільних фото з обранцем у своєму фотоблогу. Нещодавно Марія хизувалася результатом фотосесії, де вона у квітковій сукні була на романтичній прогулянці з Артуром.

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