18-летняя дочь Оли Поляковой в купальнике продемонстрировала пышный бюст

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – блогерша Мария – показала пикантное фото в купальнике.

18-летняя девушка в Instagram-stories продемонстрировала, как наслаждается отдыхом. Маша опубликовала фото, на котором появилась в черном купальнике. Образ Полякова-младшая дополнила украшением на шее и солнцезащитными очками в форме двух сердец. Рыжие волосы блогерша распустила, а купальный наряд тем временем удачно подчеркнул пышный бюст девушки.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Снимок Мария решила не подписывать. Как ранее делилась Полякова-младшая, в Сети у нее немало хейтеров, так что она не хочет давать им повод для обсуждения.

Отметим, старшая дочь певицы Оли Поляковой живет в Великобритании, где учится в музыкальном университете BMus. Там девушка нашла свою любовь. Маша встречается с парнем, по имени Артур.

Блогерша показывает немало общих фото с избранником в своем фотоблоге. Недавно Мария хвасталась результатом фотосессии, где она в цветочном платье была на романтической прогулке с Артуром.

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