Розвідка США знала, що Пригожин готує заколот - CNN

На підготовку до заколоту вказувало кілька обставин, сказали в американській розвідці.

Розвідка Сполучених Штатів зазнала, що ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин готує заколот проти російського керівництва, але не розуміли, яка кінцева мета.

Про це інформує телеканал CNN, посилаючись на власні джерела.

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На початку тижня лідери Конгресу США отримали інформацію про те, що "вагнерівці" почали переміщувати свої підрозділи ближче до російського кордону, а також почали накопичувати обладнання у РФ.

Західні розвідки бачили, що Пригожин почав накопичувати зброю з метою влаштувати заколот. Крім того, на підготовку до заколоту вказували і інші обставини.

Співрозмовник видання повідомив, що у розвідці США вважають, що заяви ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина про брак боєприпасів були обманом, який він робив навмисно, щоб закласти основу для потенційного заколоту проти російського керівництва.

У спецслужбах США кажуть, що все сталось доволі швидко і не можна було зрозуміти, наскільки "кадирівці" можуть загрожувати російським військам та куди Пригожин направить своїх найманців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські провоєнні ресурси порахували втрати Міноборони РФ внаслідок заколоту Пригожина, однак інформація про кількість загиблих у них відрізняється.

Крім того, ми раніше інформували, що Держдепартамент Сполучених Штатів вирішив відкласти на деякий час заплановане введення нових санкцій проти золотодобувного бізнесу "вагнерівців" в Африці.

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