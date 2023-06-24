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Польський цивільний літак залетів до повітряного простору України – ЗМІ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Польський цивільний літак залетів до повітряного простору України – ЗМІ

Польський цивільний літак залетів до повітряного простору України. / Фото: Getty Images

Польський літак кілька хвилин перебував у повітряному просторі України.

Літак компанії Enter Air, що прямував з Польщі до Туреччини, у п’ятницю, 23 червня, на кілька хвилин зайшов до повітряного простору України. Польське агентство аеронавігаційних послуг, Управління цивільної авіації та Державна комісія з розслідування авіаційних інцидентів будуть розслідувати цей випадок.   

Про це повідомило польське RMF24.

Відомо, що пасажирський рейс Enter Air з Познані до Анталії приблизно на 20 км влетів до повітряного простору України. Повітряний простір України закритий від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Літак облітав грозу і словацькі диспетчери спрямували його на такий маршрут. Усе відбулося згідно з процедурами безпеки", – повідомили в авіакомпанії.

Польське агентство цивільної авіації підтвердило випадок, зазначивши, що пілоти літака були на зв’язку зі словацькими диспетчерами і на маршруті літака був грозовий фронт. 

Нагадаємо, Путін виступив із терміновим зверненням через бунт "вагнерівців".

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Дата публікації
Перегляди
14к
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