У Москві та Підмосков'ї проводяться антитерористичні заходи: що відбувається

У Мережі користувачі пишуть, що на вʼїзді до Москви розгортають блокпости.

У Москві та Підмосков'ї проводяться антитерористичні заходи на тлі "захоплення" "вагнерівцями" Ростова.

Про це повідомили мер столиці Сергій Собянін та губернатор Московської області Андрій Воробйов у соціальних мережах.

"У зв'язку з інформацією, що надходить, у Москві проводяться антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки. Запроваджено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів. Прошу поставитися з розумінням до вжитих заходів", - йдеться у повідомленні Собяніна.

Аналогічні заходи вжито у Підмосков'ї. Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що "можливі додаткові перевірки на дорогах на південному напрямку"

"Прошу утриматися від поїздок на особистому транспорті на півдні Московської області, насамперед за межі регіону. Прошу зберігати спокій", -- написав він.

У Мережі користувачі пишуть, що на вʼїзді до Москви розгортають блокпости.

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"Захоплення" бійцями Пригожина Ростова

Нагадаємо,у інч проти 23 червня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бійці увійшли до Ростова та взяли місто під контроль. телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" пише, що у Кремлі паніка, ніхто не може зв'язатися з Путіним. За інформацією "росЗМІ", траса М-4 "Дон" у напрямку Ростова-на-Дону перекрита.

Цьому передувало, що раніше ватажок терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПВК і вбили багато бойовиків.

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