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У Кропивницькому попадали уламки збитих ППО ракет: деталі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Кропивницькому попадали уламки збитих ППО ракет: деталі

У Кіровоградській області під час повітряної тривоги працювала ППО. / Фото: Associated Press

Минулося без жертв.

У Кіровоградській області під час повітряної тривоги вночі 24 червня спрацювали сили ППО. Втім, уламками збитих ракет впали у Кропивницькому.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

За його словами, внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено кілька домоволодінь та авто. Минулося без загиблих та травмованих.

"Працюють служби ДСНС. Пошкоджені будинки обстежить спеціальна комісія. В разі необхідності, людям запропонують тимчасове житло", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, вночі проти суботи, 24 червня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Кіровоградській області вона тривала від 02:20 до 04:03. Згодом про "тривогу" сповістили о 05:35, а скасували - о 06:33.

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Перегляди
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