В Кировограде попадали обломки сбитых ПВО ракет: детали

В Кировоградской области во время воздушной тревоги ночью 24 июня сработали силы ПВО. Впрочем, обломками сбитых ракет упали в Кропивницком.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

По его словам, в результате падения обломков ракеты повреждены несколько домовладений и авто. Прошло без погибших и травмированных.

"Работают службы ГСЧС. Поврежденные дома обследует специальная комиссия. В случае необходимости, людям предложат временное жилье", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, ночью на субботу, 24 июня, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Кировоградской области она продолжалась с 02:20 до 04:03. Впоследствии о "тревоге" известили в 05:35, а отменили – в 06:33.

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