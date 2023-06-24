Аналитики проанализировали "восстание" Пригожина против Минобороны РФ

Пригожин вряд ли насильно отстранит от власти командование в Ростове-на-Дону.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял вооруженное восстание в России в попытке сменить руководство Министерства обороны РФ. В то же время, Кремль вряд ли поддержит олигарха в этом конфликте.

Такой бунт главарь наемников расценивает как спасательный для себя, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

"Восстание Пригожина вряд ли увенчается для него успехом", – говорится в сообщении.

Скорее всего, Пригожин полностью рассчитывает на то, что "вагнеровцы" выступят против руководства Минобороны РФ, и насильственно отстранит от власти командование в Ростове-на-Дону.

"Очевидное начало вооруженного восстания Пригожина является кульминацией его кампании по сохранению контроля над своими вооруженными силами. Он предположительно рассматривает свои действия как экзистенциальную попытку выживания", — отмечают эксперты ISW.

Аналитики считают, что даже если ЧВК "Вагнер" может реально угрожать Минобороны РФ, маловероятно, что диктатор Владимир Путин согласится на успешную попытку Пригожина свергнуть МО.

Напомним, глава "вагнеровцев" распространил видео, где показаны последствия ракетного удара по тыловому лагерю его наемников. Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении этого удара. В ISW не могут самостоятельно проверить подлинность видео. Эксперты предполагают, что оно, возможно, было создано в информационных целях.

Затем Пригожин использовал это видео, чтобы оправдать свою откровенную риторическую эскалацию против Минобороны РФ и призыв к действиям против ведомства. "Повар Путина" призвал россиян не сопротивляться, сохранять спокойствие, оставаться в своих домах. Он предупредил, что его наемники "разберутся с уничтожившими российских солдат". А потом пообещал вернуться на фронт в Украину.

Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в личном планировании операции по уничтожению "вагнеровцев". Заявил, что 25 тысяч его боевиков якобы готовы действовать. Позже он опубликовал аудио, в котором уточнил свои предварительные высказывания, заявив, что никакого "переворота в РФ" нет, но есть "марш справедливости".

Российские силы внутренней безопасности активизировались в ответ на заявления Пригожина и возможные шаги "вагнеровцев", в первую очередь в Москве и Ростове.

В Москве ужесточены меры безопасности. Подняты отряды специальной полиции (ОМОН) и специального оперативного реагирования (СОБР) Росгвардии. Кремль, похоже, выступает против действий главы "вагнеровцев". Российские источники опубликовали кадры, на которых видно, как военная техника двигается по улицам Москвы.

Главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин может провести за решеткой от 12 до 20 лет. Об этом заявили в ФСБ России.

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