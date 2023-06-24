Аналітики проаналізували повстання Пригожина проти Міноборони РФ

Пригожин навряд чи насильно усуне від влади командування в Ростові-на-Дону.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав збройне повстання в Росії у спробі змінити керівництво Міністерства оборони РФ. Водночас Кремль навряд чи підтримає олігарха у цьому конфлікті.

Такий бунт ватажок найманців розцінює як рятувальний для себе, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Повстання Пригожина навряд чи увінчається для нього успіхом", – йдеться у повідомленні.

Найімовірніше, що Пригожин повністю розраховує на те, що "вагнерівці" виступлять проти керівництва Міноборони РФ, і насильно усуне від влади командування в Ростові-на-Дону.

"Очевидний початок збройного повстання Пригожина є кульмінацією його кампанії щодо збереження контролю над своїми збройними силами. Він, імовірно, розглядає свої дії як екзистенційну спробу виживання", – зазначають експерти ISW.

Аналітики вважають, що навіть якщо ПВК "Вагнер" може реально загрожувати Міноборони РФ, малоймовірно, що диктатор Володимир Путін погодиться на успішну спробу Пригожина повалити МО.

Нагадаємо, очільник "вагнерівців" поширив відео, де показані наслідки ракетного удару по тиловому табору його найманців. Пригожин звинуватив Міноборони РФ у завданні цього удару. В ISW не можуть самостійно перевірити достовірність відео. Експерти припускають, що воно, можливо, було створено з інформаційною метою.

Потім Пригожин використав це відео, щоб виправдати свою найвідвертішу риторичну ескалацію проти Міноборони РФ та заклик до дій проти відомства. "Кухар Путіна" закликав росіян не чинити опір, зберігати спокій, залишатися у своїх будинках. Він попередив, що його найманці "розберуться з тими, хто знищив російських солдатів". А потім пообіцяв повернутися на фронт до України.

Пригожин звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в особистому плануванні операції зі знищення "вагнерівців". Заявив, що 25 тисяч його бойовиків нібито готові діяти. Пізніше він опублікував аудіо, у якому уточнив свої попередні висловлювання, заявивши, що жодного "перевороту в РФ" немає, але є "марш за справедливість".

Російські сили внутрішньої безпеки активізувалися у відповідь на заяви Пригожина та можливі кроки "вагнерівців", насамперед у Москві та Ростові.

У Москві посилено заходи безпеки. Піднято загони спеціальної поліції (ОМОН) та спеціального оперативного реагування (СОБР) Росгвардії. Кремль, схоже, виступає проти дій очільника "вагнерівців". Російські джерела опублікували кадри, на яких видно, як військова техніка рухається вулицями Москви.

Ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин може провести за ґратами від 12 до 20 років. Про це заявили у ФСБ Росії.

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