В адміністрації Путіна почалась паніка після заяв Пригожина — ЗМІ

У диктатора Путіна не виключають початку громадянської війни в Росії.

В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна почалась паніка через заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це інформує російське опозиційне видання "Важные истории" з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що у диктатора Путіна не виключають початку громадянської війни в Росії.

"В АП ще тиждень тому була інформація, що Пригожин щось готує. Відео з нібито наслідками ракетного удару за розташуванням ПВК "Вагнер" — інсценування", - йдеться у повідомленні.

Раніше журналіст Bellingcat Арік Толер зауважив, що місце "удару" по табору ПВК "Вагнер" на відео Пригожина, що з'явилося перед заявами, співпаде з раніше знятими відео "військкора" Олександра Симонова, який побував у таборі найманців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російського диктатора Володимира Путіна прокоментували ситуацію щодо заяв ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Крім того, ми раніше інформували, що ватажок терористичного угруповання "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПВК та вбили багато бойовиків.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.