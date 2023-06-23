Повторна масштабна тривога в Україні: що відбувається

З російської авіабази піднявся у повітря МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів", у південних областях зафіксовано рух ворожих безпілотників.

У п'ятницю, 23 червня, близько 22:50 в усіх областях України знову було оголошено повітряну тривогу. Сирени залунали повторно, лише через годину після оголошеного відбою попередньої тривоги.

Як повідомляють моніторингові канали, з авіабази "Саваслейка" у Нижегородській області РФ знову піднявся у повітря МіГ-31К.

Цей винищувач є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Окрім того, у групах з відстеження ворожих повітряних цілей пишуть про БпЛА невстановленого типу, які прямують у напрямку Запорізької та Дніпропетровської області.

У Дніпропетровській області працює ППО, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Речник голови Одеської обласної військадміністрації Сергій Братчук повідомив, що у Чорному морі перебуває 2 підводних ракетоносії. Можливий залп - 8 "калібрів".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликає не ігнорувати повітряної тривоги.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 23 червня, в Україні уже було оголошено масштабну повітряну тривогу, яка тривала близько чверть години. Сирени лунали у всіх областях через зліт винищувача, який є носієм надзвукової ракети "Кинджал".

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