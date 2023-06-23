На всій території України лунали сирени повітряної тривоги: ворог підняв у небо носій "Кинджалів"

З авіабази "Саваслейка" у Нижегородській області РФ піднявся у повітря винищувач МіГ-31К.

Увечері в п'ятницю, 23 червня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Сирени лунали у всіх областях через зліт винищувача, який є носієм надзвукової ракети "Кинджал".

Як повідомляють моніторингові канали, з авіабази "Саваслейка" у Нижегородській області РФ піднявся у повітря МіГ-31К.

Цей винищувач є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

За оновленою станом на 21:50 інформацією, ворожі винищувачі відійшли від кордонів з Україною.

Нагадаємо, російські окупанти під час атаки проти ночі 22 червня намагалися влучити ракетами “Кинджал” по греблі в Кривому Розі.

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