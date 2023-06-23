З Угорщини вивезли ще двох військовополонених - МЗС

Українські дипломати працюють над поверненням військових, які ще залишаються в Угорщині.

Українські дипломати вивезли з Угорщини ще двох військовополонених, яких Москва передала Будапешту.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він заявив, що таким чином вже пʼятеро військовополонених з 11-ти повернулися до України.

"Українські дипломати вивезли з Угорщини ще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту. Таким чином, українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників", - сказав Ніколенко.

Він заявив, що українські дипломати продовжують працювати над тим, щоб решта українських військових була повернута назад до України, до своїх рідних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 червня з Угорщини вдалося вивезти трьох полонених воїнів ЗСУ, яких цій державі передала Росія.

Крім того, ми раніше інформували, що угорський уряд спростував заяви про те, що відмовив українським дипломатам у доступі до 11 наших експолонених, яких Росія передала Будапешту.

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