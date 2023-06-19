"Є вільними особами": в Угорщині заявили, що відпустили українських полонених

Угорський уряд запевняє, що військовополонені можуть повернутися до України, "якщо захочуть".

Угорський уряд спростував заяви про те, що відмовив українським дипломатам у доступі до 11 наших експолонених, яких Росія передала Будапешту.

Про це заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач, передає CNN.

Ковач сказав, що солдати "були звільнені в Росії після співпраці між Російською православною церквою та Угорською благодійною службою Мальтійського ордену. Він запевняє, що військові за власним бажанням приїхали до Угорщини.

За словами речника, більшість військових також мали угорське громадянство, а решта "отримали статус біженця в Угорщині".

"Тепер вони є вільними особами, які можуть залишитися в Угорщині або покинути Угорщину в будь-який час за власним бажанням. Угорський уряд більше не стежить за їхніми переміщеннями", – додав Ковач.

Скандал з передаванням українських військових Угорщині

Нагадаємо, 8 червня РПЦ заявила, що нібито за її посередництва Угорщині було передано групу українських військовополонених із Закарпаття.

Наступного дня, 9 червня, в Угорщині підтвердили, що РПЦ передала їм українських полонених. Натомість у ГУР завили, що немає офіційного підтвердження інформації щодо військовополонених. В МЗС України додали, що український уряд не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Угорщина нібито планує провести пресконференцію з українськими військовополоненими, на якій вони повинні будуть розкритикувати Україну та подякувати РПЦ. Проте захід так і не відбувся.

Українська сторона неодноразово заявляла, що нічого не знає долю військовополонених, переданих Угорщині.

Сьогодні, 19 червня, Україна висунула ультиматум Будапешту. МЗС України вимагало негайно допустити українського консула до військовополонених.

Також вдалося встановити імена військових, яких передали Угорщині.

Європейський Союз відреагував на такі дії Будапешта і вимагає пояснення, як полонені воїни ЗСУ опинилися в Угорщині.