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Маляр про контрнаступ ЗСУ: "У нас щодня є просування"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Маляр про контрнаступ ЗСУ: "У нас щодня є просування"

Маляр прокоментувала український контернаступ / Фото: УНІАН

Українські військові закріплюються на рубежах та просуваються далі.

Не треба очікувати, що наступ українських військових - це дуже швидкий процес. Оцінювати те, як йде операція, можуть тільки ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Тільки наші військові, які планували операцію наступу, можуть зараз оцінювати, як вона йде. Не треба очікувати, що наступ - це щось дуже швидке. Це війна. Ворог постійно готується до протидії, бо вони розуміють, що ми будемо звільняти окуповані території. Менше з тим, у нас щодня є просування”, - наголосила Маляр.

Також вона додала, що українські військові закріплюються на рубежах і впевнено просуваються.

“Робити зараз якісь оцінки дуже передчасно і некоректно, адже наступ триває. У нас ще основні події попереду, і головний удар ще попереду”, - підкреслила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, що ворог зазнає шалених втрат, намагаючись зупинити контрнаступ ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
2569
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