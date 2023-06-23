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У Повітряних силах підтвердили удар по "Росгвардії" в Генічеську

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Повітряних силах підтвердили удар по "Росгвардії" в Генічеську

У п'ятницю, 23 червня, було завдано удару по базі "Росгвардії" у тимчасово окупованому Генічеську / Фото: скриншот з відео

Вибухи на базі російських окупантів на Херсонщині стали відповіддю на російський ракетний терор.

У п’ятницю, 23 червня, українські Сили оборони завдали удару по базі російських окупантів у тимчасово окупованому Генічеську.

Це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі. 

"База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!" – написав Олещук.

Раніше у Мережі з'явились відео, яким ілюстрували повідомлення про вибухи в тимчасово окупованих Генічеську та Скадовську.

Російські пропагандисти з посиланням на гауляйтера окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо заявили, що обстріл було здійснено чотирма ракетами Storm Shadow.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня також було завдано ударів по двох мостах, які сполучають тимчасово окуповані Крим і Херсонську область. Внаслідок цього буде підірвана логістика окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
2823
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