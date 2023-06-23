В Воздушных силах подтвердили удар по "Росгвардии" в Геническе

Взрывы на базе российских окупантов в Херсонской области стали ответом на российский ракетный террор.

В пятницу, 23 июня, украинские Силы обороны нанесли удар по базе российских оккупантов во временно оккупированном Геническе.

Это подтвердил командующий Воздушными силами Николай Олещук в своем Telegram-канале.

"База росгвардии в Геническе... Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо!" – написал Олещук.

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Ранее в Сети появились видео, которым иллюстрировали сообщения о взрывах во временно оккупированных Геническе и Скадовске.

Российские пропагандисты со ссылкой на гауляйтера оккупированной части Херсонщины Владимира Сальдо заявили, что обстрел был совершен четырьмя ракетами Storm Shadow.

Напомним, в ночь на 22 июня также были нанесены удары по двум мостам, соединяющим временно оккупированные Крым и Херсонскую область. В результате будет подорвана логистика оккупантов.

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