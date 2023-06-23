Маляр о контрнаступлении ВСУ: "У нас ежедневно есть продвижение"

Не следует ожидать, что наступление украинских военных – это очень быстрый процесс. Оценивать то, как идет операция, могут только ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

“Только наши военные, планировавшие операцию наступления, могут сейчас оценивать, как она идет. Не надо ожидать, что наступление – это что-то очень быстрое. Это – война. Враг постоянно готовится к противодействию, потому что они понимают, что мы будем освобождать оккупированные территории. Меньше с тем, у нас каждый день есть продвижение”, — подчеркнула Маляр.

Она добавила, что украинские военные закрепляются на рубежах и уверенно продвигаются.

“Делать сейчас какие-то оценки очень преждевременно и некорректно, ведь наступление продолжается. У нас еще основные события впереди и главный удар еще впереди”, — подчеркнула заместитель министра обороны.

Напомним, что враг несет бешеные потери, пытаясь остановить контрнаступление ВСУ.

Читайте также: