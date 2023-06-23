Из Венгрии вывезли еще двух военнопленных – МИД

Украинские дипломаты работают над возвращением военных, остающихся в Венгрии.

Украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух военнопленных, которых Москва передала Будапешту.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он заявил, что таким образом уже пятеро военнопленных из 11-ти вернулись в Украину.

"Украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух украинских военнопленных, которые были переданы Москвой Будапешту. Таким образом, украинской стороне удалось вернуть уже пятерых украинских защитников", - сказал Николенко.

Он заявил, что украинские дипломаты продолжают работать над тем, чтобы остальные украинские военные были возвращены обратно в Украину, к своим родным.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 июня из Венгрии удалось вывезти троих пленных воинов ВСУ, которых этому государству передала Россия.

Кроме того, мы ранее информировали, что венгерское правительство опровергло заявления о том, что отказало украинским дипломатам в доступе к 11 нашим экс-пленным, которых Россия передала Будапешту.

Читайте также: