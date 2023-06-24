Генпрокурор РФ доповів Путіну про спробу збройного заколоту

Генпрокурор РФ Ігор Краснов зробив доповідь Володимиру Путіну у контексті порушення кримінальної справи про спробу організації збройного заколоту та повідомив про законність юридичних дій.

Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, - пишуть "росЗМІ".

За його словами, генпрокурор також поінформував президента РФ про законність порушення такої кримінальної справи.

Міноборони, ФСБ, МВС, Росгвардія в цілодобовому режимі доповідають Путіну про заходи, що вживаються після даних главою держави доручень у зв'язку зі спробою збройного заколоту. Про це заявив Пєсков.

Нагадаємо, що раніше ФСБ закликало "вагнерівців" затримати Пригожина.

Зауважимо, що раніше повідомлялося, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин може провести за ґратами від 12 до 20 років. Про це заявили у ФСБ Росії.

Додамо, що раніше ватажок терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПДВ і вбили багато бойовиків.

У відповідь в адміністрації Путіна почалась паніка після заяв Пригожина.