Пригожин заявив, що "вагнерівці" увійшли до Ростова

Пригожин переконує, що прикордонники обіймалися з його бійцями.

Ватажок бойовиків Євгеній Пригожин оприлюднив чергову заяву.

"Ми перетнули всі державні кордони, зараз ми входимо до Ростова. Не стійте у нас на шляху, ми знищимо все, що буде на нашому шляху, ми простягаємо вам руку — не треба плювати в неї, — заявив Пригожин. у короткому аудіозверненні.

"Строковиків кинули перекривати дорогу ПВК «Вагнер», вони відійшли убік. Ми не воюємо із дітьми", - додав він.

"Прикордонники виходили назустріч та обіймалися з нашими бійцями. Зараз ми входимо до Ростова", - резюмував Пригожин.

Також Пригожин звинуватив керівництво МО в особі Шойгу та Герасимова у відданих командах на знищення ПВК "Вагнер".

Раніше пригожинське "медіа" РІА ФАН повідомило, що колона ПВК "Вагнер" рухається через Новошахтинськ, її довжина 50 кілометрів.

З'явилася інформація, що кілька частин, у тому числі 45-а бригада повітряно-десантних військ, відмовилися вийти з казарм проти "Вагнера".

Джерело Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ говорить, що у Кремлі паніка, ніхто не може зв'язатися з Путіним.

"Окремі персони в Кремлі, з АП РФ, цікавляться терміновою можливою релокацією. Один з небагатьох варіантів - Уругвай", - повідомив співрозмовник.

Тим часом за інформацією "росЗМІ", траса М-4 «Дон» у напрямку Ростова-на-Дону перекрита.

Нагадаємо, що раніше ФСБ закликало "вагнерівців" затримати Пригожина.

Зауважимо, що раніше повідомлялося, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин може провести за ґратами від 12 до 20 років. Про це заявили у ФСБ Росії.

Додамо, що раніше ватажок терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПВК і вбили багато бойовиків.

У відповідь в адміністрації Путіна почалась паніка після заяв Пригожина.