Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Масована ракетна атака та похід "вагнерівців" на Ростов: головні новини ночі 24 червня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
18к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Масована ракетна атака та похід "вагнерівців" на Ростов: головні новини ночі 24 червня 2023 року

Пригожин заявив, що "вагнерівці" увійшли до Ростова / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 24 червня 2023 року:

  • Унаслідок ворожої атаки у Києві постраждало 7 осіб - КМВА Читати далі –>
  • Невідомі люди у камуфляжі оточили адміністративні будівлі в Ростові, пишуть "росЗМІ" Читати далі –>
  • Пригожин стверджує, що "вагнерівці" збили два вертольоти Читати далі –>
  • У повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет - Попко Читати далі –>
  • Пригожин заявив, що "вагнерівці" увійшли до Ростова Читати далі –>

Читайте також:

Пригожин заявив, що російські війська завдали ракетного удару по "вагнерівцям"

Пригожин заявив, що російські війська завдали ракетного удару по "вагнерівцям"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
18к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація