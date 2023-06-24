Масована ракетна атака та похід "вагнерівців" на Ростов: головні новини ночі 24 червня 2023 року

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Головні новини ночі 24 червня 2023 року:
- Унаслідок ворожої атаки у Києві постраждало 7 осіб - КМВА Читати далі –>
- Невідомі люди у камуфляжі оточили адміністративні будівлі в Ростові, пишуть "росЗМІ" Читати далі –>
- Пригожин стверджує, що "вагнерівці" збили два вертольоти Читати далі –>
- У повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет - Попко Читати далі –>
- Пригожин заявив, що "вагнерівці" увійшли до Ростова Читати далі –>
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