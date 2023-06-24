Пригожин стверджує, що "вагнерівці" збили два вертольоти армії РФ

Вночі Пригожин заявив, що гелікоптер відкрив вогонь по цивільній колоні і був збитий ПВК "Вагнер".

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що його найманці збили два російські військові гелікоптери.

Уранці Пригожин продовжив робити свої заяви.

"На Московській трасі ПВК "Вагнер" потрапили під обстріл вертушок. Усі цілі, вертушка знищена. Ми знищуватимемо все навколо. Ми готові все померти. Ми вмираємо за батьківщину і російський народ. Ми звільнимо нашу країну", — сказав Пригожин.

"Нас не зможуть знищити, у нас є цілі, ми готові все померти, всі 25 тисяч, а потім ще 25 тисяч, тому що ми помираємо за батьківщину, ми помираємо за російський народ, який треба звільнити", — резюмував Пригожин.

Нагадаємо, що раніше ФСБ закликало "вагнерівців" затримати Пригожина.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин може провести за ґратами від 12 до 20 років. Про це заявили у ФСБ Росії.

Додамо, що раніше ватажок терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПДВ і вбили багато бойовиків.

У відповідь в адміністрації Путіна почалася паніка після заяв Пригожина.