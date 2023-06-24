Астрологічний прогноз на 24 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для справ, які можна завершити до вечора – переважно це буде домашня робота, після чого можна – і треба! — відпочивати.

Символ дня: роза вітрів.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: сапфір, бірюза, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: нижні дихальні шляхи (легені).

Хвороби дня: хвороби, пов'язані з органами дихання – наприклад, ангіна чи бронхіт, – можуть спричинити серйозні ускладнення, тому небажано ставитися до них легковажно.

Харчування дня: добрий результат дасть піст чи лікувальне голодування. Під забороною куряче м'ясо та яйця. Рекомендується включити до раціону сезонні фрукти та ягоди. Страви сьогоднішнього дня повинні бути одночасно смачними та ситними.

Стрижка дня: сьогодні стригтися не варто.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай культур із їстівною верхньою частиною: гороху, капусти, кукурудзи та листової зелені.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани, які приваблюють успіх у фінансових питаннях.

Сни дня: сни цієї ночі несуть у собі корисну інформацію, яку обов'язково треба звернути увагу.

Табу дня: не можна нікого обдурювати навіть у дрібницях.

Цитата дня: "Від сили – праведність наша. Від слабкості – брехливість наша" (Фірдоусі).

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