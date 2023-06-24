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Астрологический прогноз на 24 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
789
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 24 июня

Астрологический прогноз на 24 июня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для дел, которые можно завершить до вечера – преимущественно это будет домашняя работы, после чего можно – и нужно! – отдыхать. 

Символ дня: роза ветров. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: сапфир, бирюза, гелиотроп. 

За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути (легкие). 

Болезни дня: болезни, связанные с органами дыхания – например, ангина или бронхит, – могут вызвать серьезные осложнения, поэтому нежелательно относиться к ним легкомысленно. 

Питание дня: хороший результат даст пост или лечебное голодание. Под запретом находится куриное мясо и яйца. Рекомендуется включить в рацион сезонные фрукты и ягоды. Блюда сегодняшнего дня должны быть одновременно вкусными и сытными. 

Стрижка дня: сегодня стричься не стоит. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай культур со съедобной верхней частью: гороха, капусты, кукурузы и листовой зелени. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу в финансовых вопросах. 

Сны дня: сны нынешней ночи несут в себе полезную информацию, на которую обязательно нужно обратить внимание. 

Табу дня: нельзя никого обманывать даже в мелочах. 

Цитата дня: "От силы – праведность наша. От слабости – лживость наша" (Фирдоуси). 

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Дата публикации
Просмотры
789
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