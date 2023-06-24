Астрологический прогноз на 24 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для дел, которые можно завершить до вечера – преимущественно это будет домашняя работы, после чего можно – и нужно! – отдыхать.

Символ дня: роза ветров.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, сапфировый.

Счастливые камни дня: сапфир, бирюза, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути (легкие).

Болезни дня: болезни, связанные с органами дыхания – например, ангина или бронхит, – могут вызвать серьезные осложнения, поэтому нежелательно относиться к ним легкомысленно.

Питание дня: хороший результат даст пост или лечебное голодание. Под запретом находится куриное мясо и яйца. Рекомендуется включить в рацион сезонные фрукты и ягоды. Блюда сегодняшнего дня должны быть одновременно вкусными и сытными.

Стрижка дня: сегодня стричься не стоит.

Дачные работы дня: можно собирать урожай культур со съедобной верхней частью: гороха, капусты, кукурузы и листовой зелени.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу в финансовых вопросах.

Сны дня: сны нынешней ночи несут в себе полезную информацию, на которую обязательно нужно обратить внимание.

Табу дня: нельзя никого обманывать даже в мелочах.

Цитата дня: "От силы – праведность наша. От слабости – лживость наша" (Фирдоуси).

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