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В Киевской области работает ПВО: Кличко сообщил о взрывах

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
7860
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области работает ПВО: Кличко сообщил о взрывах

Враг продолжает атаковать Украину / Фото: ТСН.ua

Жителей Киевской области предупредили о ракетной атаке.

В регионе уже работают силы ПВО.

Об этом в социальных сетях сообщает Киевская областная военная администрация.

Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!

Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги.

"Взрывы в Соломенском районе столицы. Все службы направляются на место", - уточнил информацию глава Киева Виталий Кличко.

Ранее сообщалось о ракетной опасности для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
7860
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