В Киевской области работает ПВО: Кличко сообщил о взрывах

Жителей Киевской области предупредили о ракетной атаке.
В регионе уже работают силы ПВО.
Об этом в социальных сетях сообщает Киевская областная военная администрация.
Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!
Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги.
"Взрывы в Соломенском районе столицы. Все службы направляются на место", - уточнил информацию глава Киева Виталий Кличко.
Ранее сообщалось о ракетной опасности для Украины.
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