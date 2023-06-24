В Киевской области работает ПВО: Кличко сообщил о взрывах

В регионе уже работают силы ПВО.

Об этом в социальных сетях сообщает Киевская областная военная администрация.

Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!

Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги.

"Взрывы в Соломенском районе столицы. Все службы направляются на место", - уточнил информацию глава Киева Виталий Кличко.

Ранее сообщалось о ракетной опасности для Украины.