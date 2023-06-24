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На Київщині працює ППО: Кличко повідомив про вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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60к
Час на прочитання
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На Київщині працює ППО: Кличко повідомив про вибухи

Ворог продовжує атакувати Україну / Фото: ТСН.ua

Мешканців Київської області попередили про ракетну атаку.

У регіоні вже працюють сили ППО.

Про це у соціальних мережах інформує Київська обласна військова адміністрація. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!

Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги.

"Вибухи в Соломʼянському районі столиці. Всі служби прямують на місце", - уточнив інформацію очільник Києва Віталій Кличко. 

Раніше повідомлялося про ракетну небезпеку для України

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Дата публікації
Перегляди
60к
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