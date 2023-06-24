На Київщині працює ППО: Кличко повідомив про вибухи

У регіоні вже працюють сили ППО.

Про це у соціальних мережах інформує Київська обласна військова адміністрація.

Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!

Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги.

"Вибухи в Соломʼянському районі столиці. Всі служби прямують на місце", - уточнив інформацію очільник Києва Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося про ракетну небезпеку для України.