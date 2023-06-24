На Київщині працює ППО: Кличко повідомив про вибухи

Мешканців Київської області попередили про ракетну атаку.
У регіоні вже працюють сили ППО.
Про це у соціальних мережах інформує Київська обласна військова адміністрація.
Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!
Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги.
"Вибухи в Соломʼянському районі столиці. Всі служби прямують на місце", - уточнив інформацію очільник Києва Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося про ракетну небезпеку для України.
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