24 червня — яке церковне свято в православному календарі

Яке сьогодні свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 24 червня, в православному календарі — день пам’яті апостола від 70-ти Варнави. Варнава був єврейським легендарним апостолом, який народився на Кіпрі в I столітті нашої ери. Його справжнє ім'я було Йосип, але пізніше його назвали Варнава, що в перекладі з грецької мови означає "син утіхи" або "утішитель". Він був співробітником апостола Павла та разом із ним провів місіонерські подорожі, поширюючи християнство.

Варнава мав великий вплив на формування першої християнської громади. Він виявився не лише видатним проповідником, а й щедрим благодійником. За словами Святого Письма, Варнава продав свій маєток та пожертвував усі кошти на потреби нової громади в Єрусалимі. Він також був відомий своєю мудрістю й духовними дарами.

Свято апостола Варнави вшановується різноманітними релігійними подіями. Цього дня проводяться спеціальні богослужіння в церквах, присвячені цьому святому. Віряни згадують життя Варнави, його служіння та віддають шану його здобуткам у поширенні християнства.

Церковне свято 24 червня — день пам'яті апостола Варфоломія

Апостол Варфоломій був одним із дванадцятьох апостолів Ісуса Христа. Згідно з Євангелієм, Варфоломій також відомий як Нафанаїл. Він був переконаним учнем Христа і свідком багатьох Його дивовижних чинів.

Після розповсюдження Христового вчення Варфоломій був посланий місіонером до різних країн для проповіді християнства. За легендою, він проповідував у Парфії (стародавній країні на території сучасного Ірану), Індії та інших віддалених регіонах.

За свою вірну службу Варфоломій став жертвою переслідувань. За різними джерелами, його смерть настала шляхом розп'яття, забивання або знімання шкіри. Він віддав своє життя за свою віру і став символом вірності й мучеництва.

День пам'яті апостола Варфоломія вважається святом віри, міцного покликання та мучеництва. Цього дня вірні збираються в церквах для вшанування святого апостола, молитовного спогаду про його життя і зазначення його впливу на поширення християнства.

Прикмети 24 червня

Народні прикмети 24 червня / Фото: Pexels

Бджоли вранці сидять у вулику — чекайте на негоду.

На світанку сонце закрили хмари — похолодає до вечора.

Гуси летять проти вітру цілою зграєю — до холодів.

Що сьогодні не можна робити

Здавна 24 червня вважали небезпечним днем, адже вірили, що дуже велику активність проявляє нечисть. Особливо сильно боялися її опівдні, а тому намагалися не пліткувати, не сваритися, не піддаватися зневірливим думкам. Також не починали нові справи, адже вважалося, що вони не матимуть успіху. Також не ділилися з іншими своїми планами.

Що можна робити сьогодні

24 червня віряни обов'язково молилися апостолам Варнаві та Варфоломію, щоб отримати захист від нечисті та недугів. Існувало народне повір'я, згідно з яким цього дня потрібно було зібрати в оселі всіх родичів і друзів, щоб залучити до неї щастя. А щоб очистити житло від негативу, проводили генеральне прибирання.

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