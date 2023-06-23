24 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 июня, в православном календаре день памяти апостола от 70-ти Варнавы. Варнава был еврейским легендарным апостолом, родившимся на Кипре в I веке нашей эры. Его подлинное имя было Иосиф, но позже его назвали Варнава, что в переводе с греческого означает "сын утехи" или "утешитель". Он был сотрудником апостола Павла и вместе с ним совершил миссионерские путешествия, распространяя христианство.

Варнава оказал большое влияние на формирование первой христианской общины. Он оказался не только выдающимся проповедником, но и щедрым благодетелем. По словам Священного Писания, Варнава продал свое имение и пожертвовал все средства на нужды начинающей общины в Иерусалиме. Он также был известен своей мудростью и духовными дарами.

Праздник апостола Варнавы отмечается всевозможными религиозными событиями. В этот день проходят специальные богослужения в церквях, посвященные этому святому. Верующие вспоминают жизнь Варнавы, его служение и чтят его достижения в распространении христианства.

Церковный праздник 24 июня — день памяти апостола Варфоломея

Апостол Варфоломей был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Варфоломей также известен как Нафанаил. Он был убежденным учеником Христа и свидетелем многих Его удивительных дел.

После распространения учения Христа Варфоломей был послан миссионером в разные страны для проповеди христианства. По легенде он проповедовал в Парфии (древней стране на территории современного Ирана), Индии и других отдаленных регионах.

За свою верную службу Варфоломей стал жертвой преследований. По разным источникам, его смерть наступила путем распятия, ушиба или снятия кожи. Он отдал свою жизнь за свою веру и стал символом верности и мученичества.

День памяти апостола Варфоломея считается праздником веры, крепкого призвания и мученичества. В этот день верующие собираются в церквях для чествования святого апостола, молитвенного воспоминания о его жизни и указания его влияния на распространение христианства.

Приметы 24 июня

Народные приметы 24 июня / Фото: Pexels

Пчелы утром сидят в улье — ждите непогоду.

На рассвете солнце закрыли тучи — похолодает до вечера.

Гуси летят против ветра целой стаей до холодов.

Что завтра нельзя делать

Издавна 24 июня считали опасным днем, ведь верили, что очень большую активность проявляет нечистота. Особенно сильно боялись ее в полдень, а потому старались не сплетничать, не ссориться, не поддаваться неверным мыслям. Также не начинали новые дела, ведь считалось, что они не будут иметь успеха. Также не делитесь с другими своими планами.

Что можно делать завтра

24 июня верующие обязательно молились апостолам Варнаве и Варфоломею, чтобы получить защиту от нечисти и болезней. Существовало народное поверье, согласно которому в этот день нужно было собрать в доме всех родственников и друзей, чтобы привлечь в дом счастья. А чтобы очистить жилье от негатива, проводить генеральную уборку.

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