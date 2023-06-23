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24 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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549
Время на прочтение
3 мин
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24 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Церковный праздник 24 июня / Фото: Pexels

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 июня, в православном календаре день памяти апостола от 70-ти Варнавы. Варнава был еврейским легендарным апостолом, родившимся на Кипре в I веке нашей эры. Его подлинное имя было Иосиф, но позже его назвали Варнава, что в переводе с греческого означает "сын утехи" или "утешитель". Он был сотрудником апостола Павла и вместе с ним совершил миссионерские путешествия, распространяя христианство.

Варнава оказал большое влияние на формирование первой христианской общины. Он оказался не только выдающимся проповедником, но и щедрым благодетелем. По словам Священного Писания, Варнава продал свое имение и пожертвовал все средства на нужды начинающей общины в Иерусалиме. Он также был известен своей мудростью и духовными дарами.

Праздник апостола Варнавы отмечается всевозможными религиозными событиями. В этот день проходят специальные богослужения в церквях, посвященные этому святому. Верующие вспоминают жизнь Варнавы, его служение и чтят его достижения в распространении христианства.

Церковный праздник 24 июня — день памяти апостола Варфоломея

Апостол Варфоломей был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Варфоломей также известен как Нафанаил. Он был убежденным учеником Христа и свидетелем многих Его удивительных дел.

После распространения учения Христа Варфоломей был послан миссионером в разные страны для проповеди христианства. По легенде он проповедовал в Парфии (древней стране на территории современного Ирана), Индии и других отдаленных регионах.

За свою верную службу Варфоломей стал жертвой преследований. По разным источникам, его смерть наступила путем распятия, ушиба или снятия кожи. Он отдал свою жизнь за свою веру и стал символом верности и мученичества.

День памяти апостола Варфоломея считается праздником веры, крепкого призвания и мученичества. В этот день верующие собираются в церквях для чествования святого апостола, молитвенного воспоминания о его жизни и указания его влияния на распространение христианства.

Приметы 24 июня

Народные приметы 24 июня / © Pexels
Народные приметы 24 июня / Фото: Pexels
  • Пчелы утром сидят в улье — ждите непогоду.
  • На рассвете солнце закрыли тучи — похолодает до вечера.
  • Гуси летят против ветра целой стаей до холодов.

Что завтра нельзя делать

Издавна 24 июня считали опасным днем, ведь верили, что очень большую активность проявляет нечистота. Особенно сильно боялись ее в полдень, а потому старались не сплетничать, не ссориться, не поддаваться неверным мыслям. Также не начинали новые дела, ведь считалось, что они не будут иметь успеха. Также не делитесь с другими своими планами.

Что можно делать завтра

24 июня верующие обязательно молились апостолам Варнаве и Варфоломею, чтобы получить защиту от нечисти и болезней. Существовало народное поверье, согласно которому в этот день нужно было собрать в доме всех родственников и друзей, чтобы привлечь в дом счастья. А чтобы очистить жилье от негатива, проводить генеральную уборку.

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Просмотры
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