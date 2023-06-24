Бунт Пригожина: міністерство Шойгу звернулося до "вагнерівців"

Російське Міністерство оборони звернулося з офіційним зверненням до найманців ПВК "Вагнера" на тлі "повстання" їхнього ватажка олігарха Євгена Пригожина.

Текст звернення Міноборони опублікували російські засоби масової пропаганди.

"Вас обманом втягнули у злочинну авантюру Пригожина та участь у збройному заколоті", - йдеться у зверненні.

У міністерстві наголошують, нібито чимало найманців "Вагнера" "з кількох загонів вже усвідомили свою помилку". Мовляв, і бійці, і командири вже звернулися "за допомогою у забезпеченні можливості безпечно повернутися до пунктів постійної дислокації".

Учасників ПВК просять "виявити розсудливість" та вийти на зв'язок із представниками Міноборони Росії чи правоохоронних органів. Усім "гарантують безпеку".

Нагадаємо, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих.

Згодом Пригожин прибув до Ростова, де з групою своїх прибічників захопив штаб південного воєнного округу. Пригожин висунув свої вимоги.

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