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Блінкен та голова МЗС Туреччини обговорили заколот Пригожина

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Блінкен та голова МЗС Туреччини обговорили заколот Пригожина

США та Туреччина обговорили ситуацію у РФ / Фото: Associated Press

Попри ситуацію у РФ підтримка України з боку США залишатиметься незмінною, сказав Блінкен турецькому колезі.

Держсекретар Сполучених Штатів Антоні Блінкен обговорив з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом ситуацію навколо заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

Під час розмови Блінкен підкреслив, що попри ситуацію у РФ підтримка України з боку США залишатиметься незмінною.

Крім того, голова Держдепу заявив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати "тісну координацію із союзниками та партнерами у міру розвитку ситуації".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем США Антоні Блінкеном.

Крім того, ми раніше інформували, що Держдепартамент Сполучених Штатів вирішив відкласти на деякий час заплановане введення нових санкцій проти золотодобувного бізнесу "вагнерівців" в Африці.

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Дата публікації
Перегляди
800
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