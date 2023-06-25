Блінкен та голова МЗС Туреччини обговорили заколот Пригожина

Попри ситуацію у РФ підтримка України з боку США залишатиметься незмінною, сказав Блінкен турецькому колезі.
Держсекретар Сполучених Штатів Антоні Блінкен обговорив з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом ситуацію навколо заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.
Під час розмови Блінкен підкреслив, що попри ситуацію у РФ підтримка України з боку США залишатиметься незмінною.
Крім того, голова Держдепу заявив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати "тісну координацію із союзниками та партнерами у міру розвитку ситуації".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем США Антоні Блінкеном.
Крім того, ми раніше інформували, що Держдепартамент Сполучених Штатів вирішив відкласти на деякий час заплановане введення нових санкцій проти золотодобувного бізнесу "вагнерівців" в Африці.
Читайте також:
- Лукашенко домовився з Пригожиним про “неприпустимість кривавої бійні на території Росії”
- Зеленський відреагував на повстання у Росії та висміяв Путіна: "Упевнений, він уже не в Москві"
- Пригожин передумав йти на Москву та розвертає колони назад: онлайн-трансляція подій