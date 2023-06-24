"Ми стежимо": у США відреагували на повстання Пригожина в Росії

У Білому домі уважно стежать за ситуацією в Росії після заяви очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про військовий заколот.

Про це повідомив офіційний представник Ради національної безпеки Адам Ходж, пише CNN.

Президент США Джо Байден був проінформований про розвиток ситуації з найманцями.

"Ми стежимо за ситуацією і будемо консультуватися із союзниками і партнерами з приводу цих подій", — йдеться в заяві Ходжа.

Також повідомляється, що офіційні особи розглядають останні коментарі Пригожина, в яких він назвав російське військове керівництво "злом", як щось більше, ніж його звичайну риторику.

За словами журналістів, поки незрозуміло, чи є у США якісь очікування щодо намірів Пригожина.

Два неназвані чиновники адміністрації Байдена заявили, що представники національної безпеки в Білому домі проявляють обережність. Вони не хочуть втручатися, поки в них не буде чіткішого уявлення про те, що відбувається.

Нагадаємо:

Напередодні Євген Пригожин заявив, що російська армія вдарила по тилових таборах ПВК "Вагнера". Пригожин пообіцяв, що "зло буде покаране". Також Пригожин звинуватив Міноборони РФ у всіх поразках на фронті.

Він додав, що покарають тих, хто "нищив сьогодні наших хлопців", а також попросив не чинити опору. Міноборони Росії назвало повідомлення про ракетний удар по таборах ПВК "Вагнера" "інформаційною провокацією".

Потім Пригожин заявив про намір провести в Росії "марш справедливості»", закликав охочих приєднатись. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його поінформували про цю ситуацію.

Російські медіа повідомляють, що у Москві та Ростові-на-Дону запровадили план "Фортеця", строковиків у військових частинах озброїли.

Вже сьогодні стало відомо, що Пригожин прибув до Ростова, де з групою своїх прибічників захопив штаб південного воєнного округу.

"Ми хочемо отримати начальника Генштаба та Шойгу. Поки їх не буде, ми перебуваємо тут, блокуємо місто Ростов та йдемо в Москву", - заявив Пригожин.

Він сказав, що ПВК "Вагнер" збирається йти до кінця.

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