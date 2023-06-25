Блинкен и глава МИД Турции обсудили бунт Пригожина

Несмотря на ситуацию в РФ, поддержка Украины со стороны США будет оставаться неизменной, сказал Блинкен турецкому коллеге.
Госсекретарь Соединенных Штатов Антони Блинкен обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию вокруг мятежа владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
Во время разговора Блинкен подчеркнул, что, несмотря на ситуацию в РФ, поддержка Украины со стороны США будет оставаться неизменной.
Кроме того, глава Госдепа заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать "тесную координацию с союзниками и партнерами по мере развития ситуации".
Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Антони Блинкеном.
Кроме того, мы ранее информировали, что Госдепартамент Соединенных Штатов решил отложить на время запланированное введение новых санкций против золотодобывающего бизнеса "вагнеровцев" в Африке.
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