"Удар в спину": Путін - про заколот Пригожина у Росії

Путін істерично пригрозив, що усі, хто причетний до військового заколоту у РФ, будуть знищені.

Російський президент-диктатор Володимир Путін під час термінового звернення назвав дії очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "ударом у спину".

Про це голова Кремля сказав під час звернення до росіян 24 червня.

"Це удар у спину, той самий удар було завдано 1917 року, росіяни вбивали росіян, а вигоду отримав Захід. Те, з чим ми зіткнулися, — це зрада. Будь-яка внутрішня загроза — смертельна. Пригожин штовхає країну в анархію та смуту, в результаті буде поразка", - занив Путін.

Російський диктатор заявив, що усі, хто причетний до військового заколоту, будуть знищені. Такий наказ він віддав Збройним силам РФ.

Як повідомляли раніше, в Офісі президента України вважають, що у Росії усе тільки починається. Так прокоментував останні тривожні новини у РФ радник керівника ОП Михайло Подоляк. За його словами, "контртерористична операція" Пригожина на території Росії вже призвела до:

захоплення Ростова, низки федеральних трас, штабів Південного округу;

оцінки з боку ФСБ, Національного антитерористичного центру, Генеральної прокуратури Росії.

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