Нічна атака по Україні: росіяни випустили понад пів сотні ракет

Вночі проти суботи, 24 червня, окупаційна армія Російської Федерації випустила по Україні понад 50 ракет та безпілотники.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Мали ми атаку десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію. Випустили вони 40 ракет цього разу. Потужна нічна атака", - розповів Ігнат.

Крім того, окупанти з трьох напрямків - півночі, півдня та зі сходу - атакували бомбардувальник Ту-22М3. Вони випустили дев'ять ракет Х-22, які заходить на ціль по балістичній траєкторії.

Також окупанти випустили дві крилаті ракети "Калібр" та два дрони-камікадзе з південного напрямку.

"Результати бойової роботи доволі таки успішні", - наголосив представник Командування.

Вночі проти 24 червня в Україні кілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу. Зокрема, РФ атакувала Київ. У повітряному просторі навколо міста було зафіксовано та знищено понад 20 ракет. Уламки збитих об'єктів впали у Солом'янському районі Києва. Загинуло троє людей.

У Дніпрі окупанти поцілили по приватному сектору. Є влучання. Потерпіли мирні мешканці. Відомо, що вщент знищені чотири приватні будинки, а 25 - пошкоджено.

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