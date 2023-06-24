"У Росії все тільки починається": Подоляк про бунт Пригожина

Бунт очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина обов'язково закінчиться поразкою однієї зі сторін, оскільки домовитись вже не вийде. У Росії усе тільки починається.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як пише Подоляк у Twitter, "контртерористична операція" Пригожина на території Росії вже призвела до:

захоплення Ростова, низки федеральних трас, штабів Південного округу;

оцінки з боку ФСБ, Національного антитерористичного центру, Генеральної прокуратури Росії.

"Розкол еліт надто очевидний. Домовитись і вдати, що все залагоджено, не вийде. Хтось має обов'язково програти: або Пригожин (з фатальним фіналом), або колективний "антиПригожин" та кооператив "Озеро". У Росії все тільки починається", - зазначив він.

Раніше Подоляк заявив, що ситуація з конфліктом Євгена Пригожина з Міністерством оборони РФ "нагадує повернення до історичних процесів у РФ, з бунтами та опричниками, зміною влади".

Нагадаємо:

Євген Пригожин у ніч проти 24 червня заявив, що його бійці перетнули державний кордон Росії і тепер заходять на територію Ростова-на-Дону. За його словами, у Генштабі ЗС РФ наказали підняти авіацію, щоб зупинити "вагнерівців".

Пізніше Пригожин заявив, що найманці збили два вертольоти, які відкрили вогонь по "вагнерівцях", а також по колоні з цивільним транспортом.

"Сьогодні бачачи, що ми не зломлені, вони (російські військові, — ред.) завдали ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула величезна кількість наших бійців", — заявив Пригожин.

Потім на каналі пресслужби Пригожина з'явився новий аудіозапис. На ньому Пригожин каже, що рада командирів найманців ухвалила рішення повстати проти військового керівництва ЗС РФ.

"Ті, хто знищили сьогодні наших хлопців, які знищили десятки тисяч наших солдатів будуть покарані. Я прошу нікому не чинити опір. Усі, хто намагатимуться чинити цей опір... ми будемо вважати, що це загроза і знищувати негайно. Включаючи будь-які блокпости, що встали на нашому шляху, будь-яку авіацію", — заявив Пригожин.

Після цього Пригожин заявив, що глава Міноборони Росії Сергій Шойгу втік із Ростова-на-Дону. За його словами, саме він наказав підняти вертольоти ЗС РФ, щоб атакувати позиції найманців.

Також глава найманців заявив, що 25 тисяч "вагнерівців" ідуть, щоб розібратися, "чому в Росії коїться свавілля". Він закликав приєднуватися до нього охочих.

Національний антитерористичний комітет Росії заявив, що проти Пригожина порушили кримінальну справу у ФСБ.

У повідомленні йдеться, що кримінальну справу порушено за фактом заклику до військового заколоту.

"Вимагаємо негайно припинити протиправні дії", — зазначили у відомстві.

Крім того, там повідомили, що всі озвучені заяви Пригожина щодо Міноборони РФ "не мають під собою жодних підстав".

Напередодні Пригожин заявив, що його найманці перетнули державний кордон Росії і тепер заходять на територію Ростова-на-Дону. За його словами, навіть якщо у Міноборони вийде ліквідувати 25 тисяч його найманців, на їхнє місце прийдуть ще 25 тисяч таких самих "вагнерівців".

У США вже відреагували на переворот Євгена Пригожина в РФ. У Білому домі вважають заяви очільника ПВК "Вагнер" серйозними, проте поки невідомо, чого конкретно очікують в адміністрації Байдена.

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