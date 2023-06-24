"Удар в спину": Путин — о мятеже Пригожина в России

Путин истерически пригрозил, что все, кто причастен к военному мятежу в РФ, будут уничтожены.
Российский президент-диктатор Владимир Путин во время срочного обращения назвал действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "ударом в спину".
Об этом глава Кремля сказал во время обращения к россиянам 24 июня.
"Это удар в спину, тот же удар был нанесен в 1917 году, россияне убивали россиян, а выгоду получил Запад. То, с чем мы столкнулись, — это предательство. Любая внутренняя угроза — смертельная. Пригожин толкает страну в анархию и смуту. в результате последует поражение", — заныл Путин.
Российский диктатор заявил, что все, кто причастен к военному мятежу, будут уничтожены. Такой приказ он отдал вооруженным силам РФ.
Как сообщалось ранее, в Офисе президента Украины считают, что в России все только начинается. Так прокомментировал последние тревожные новости в РФ советник руководителя ОП Михаил Подоляк. По его словам, "контртеррористическая операция" Пригожина на территории России уже привела к:
- захват Ростова, ряда федеральных трасс, штабов Южного округа;
- отметки со стороны ФСБ, Национального антитеррористического центра, Генеральной прокуратуры России.
Читайте также:
- Пригожин захватил штаб войск РФ в Ростове и заявил о походе на Москву: все подробности
- Неизвестные люди в камуфляже оцепили административные здания в Ростове, пишут "росСМИ"
- Генпрокурор РФ доложил Путину о попытке вооруженного мятежа
- Аналитики проанализировали "восстание" Пригожина против Минобороны РФ