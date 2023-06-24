"Удар в спину": Путин — о мятеже Пригожина в России

Путин истерически пригрозил, что все, кто причастен к военному мятежу в РФ, будут уничтожены.

Российский президент-диктатор Владимир Путин во время срочного обращения назвал действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "ударом в спину".

Об этом глава Кремля сказал во время обращения к россиянам 24 июня.

"Это удар в спину, тот же удар был нанесен в 1917 году, россияне убивали россиян, а выгоду получил Запад. То, с чем мы столкнулись, — это предательство. Любая внутренняя угроза — смертельная. Пригожин толкает страну в анархию и смуту. в результате последует поражение", — заныл Путин.

Российский диктатор заявил, что все, кто причастен к военному мятежу, будут уничтожены. Такой приказ он отдал вооруженным силам РФ.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента Украины считают, что в России все только начинается. Так прокомментировал последние тревожные новости в РФ советник руководителя ОП Михаил Подоляк. По его словам, "контртеррористическая операция" Пригожина на территории России уже привела к:

захват Ростова, ряда федеральных трасс, штабов Южного округа;

отметки со стороны ФСБ, Национального антитеррористического центра, Генеральной прокуратуры России.

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