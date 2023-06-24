Пригожин "взял" Воронеж — карта

"Вагнеровцы" заявили о захвате всех военных объектов еще в одном городе.

Представительство ЧВК "Вагнер" заявило, что уже контролирует все военные объекты в Воронеже. Местные власти только недавно объявили там контртеррористические меры. Также в Пригожине заявили, что местные представители армии РФ переходят на их сторону.

Соответствующие заявления публикуют российские пропагандисты и сами "вагнеровцы".

В частности, появилось сообщение от "Вагнера" о том, что все военные объекты Воронежа захвачены. Кроме того, якобы местные военные добровольно переходят на сторону повстанцев.

Между тем, губернатор Воронежской области Александр Гусев пишет, что проводит совещания с силовыми структурами по ситуации в регионе и принимает "необходимые меры". В частности, власти приняли решение отменить все массовые мероприятия в области на ближайшее время.

В правительстве подтвердили, что колонна военной техники движется по федеральной трассе М-4 "Дон", хотя не уточнили, кому именно она принадлежит. Власти попросили жителей региона не выезжать на дорогу и не пользоваться транспортными средствами.

"Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые меры по обеспечению безопасности жителей области", — отметили в правительстве.

Напомним:

В преддверии Пригожин заявил, что его наемники пересекли государственную границу России и теперь заходят на территорию Ростова-на-Дону. По его словам, даже если у Минобороны получится ликвидировать 25 тысяч его наемников, на их место придут еще 25 тысяч таких же "вагнеровцев".

"Мы воюем только с профессионалами. Но если кто-нибудь станет на пути, мы уничтожим всех", — заявил он.

Он сказал, что ЧВК "Вагнер" собирается идти до конца. Также Пригожин прокомментировал заявление об уголовном деле, возбужденное против него ФСБ. По его словам, у тех, кто такие заявления делает, нет чести.

Между тем, Министерство обороны РФ обратилось к ЧВК "Вагнер". У Шойгу говорят, что наемников обманом втянули в "преступную авантюру" Пригожина, а многие "вагнеровцы" якобы уже вернулись в пункты дислокации.

"Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", — говорится в сообщении.

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