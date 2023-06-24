Пригожин "взяв" Воронеж - карта

"Вагнерівці" заявили про захоплення всіх військових об’єктів ще в одному місті.

Представництво ПВК "Вагнер" заявило, що вже контролює всі військові об’єкти у Воронежі. Місцева влада тільки нещодавно оголосила там контртерористичні заходи. Також у Пригожина заявили, що місцеві представники армії РФ переходять на їхній бік.

Відповідні заяви публікують російські пропагандисти та самі "вагнерівці".

Зокрема, з’явилося повідомлення від "Вагнер" про те, що всі військові об’єкти Воронежу захоплені. Крім цього, начебто місцеві військові добровільно переходять на бік повстанців.

Тим часом губернатор Воронезької області Олександр Гусєв пише, що проводить наради із силовими структурами щодо ситуації в регіоні та вживає "необхідних заходів". Зокрема, влада ухвалила рішення скасувати всі масові заходи в області на найближчий час.

В уряді підтвердили, що колона військової техніки рухається федеральною трасою М-4 "Дон", хоча не уточнили, кому саме вона належить. Влада попросила жителів регіону не виїжджати на дорогу і не користуватися транспортними засобами.

"Ситуація перебуває під контролем. Силові структури регіону проводять усі необхідні заходи для забезпечення безпеки жителів області", — зазначили в уряді.

Нагадаємо:

Напередодні Пригожин заявив, що його найманці перетнули державний кордон Росії і тепер заходять на територію Ростова-на-Дону. За його словами, навіть якщо у Міноборони вийде ліквідувати 25 тисяч його найманців, на їхнє місце прийдуть ще 25 тисяч таких самих "вагнерівців".

"Ми воюємо тільки з професіоналами. Але якщо хтось стане на шляху, ми знищимо всіх", — заявив він.

Він сказав, що ПВК "Вагнер" збирається йти до кінця. Також Пригожин прокоментував заяву про кримінальну справу, яку порушила проти нього ФСБ. За його словами, у тих, хто такі заяви робить, немає честі.

Тим часом Міністерство оборони РФ звернулося д ПВК "Вагнер". У Шойгу кажуть, що найманців обманом втягнули у "злочинну авантюру" Пригожина, а багато "вагнерівців" нібито вже повернулися до пунктів дислокації.

"Просимо виявити розсудливість і скоріше вийти на зв'язок із представниками Міноборони Росії чи правоохоронних органів. Ми гарантуємо всім безпеку", - йдеться у повідомленні.

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