Разведка США знала, что Пригожин готовит мятеж — CNN

На подготовку к мятежу указывали несколько обстоятельств, сказали в американской разведке.

Разведка Соединенных Штатов потерпела, что главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин готовит мятеж против российского руководства, но не понимали, какова конечная цель.

Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

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В начале недели лидеры Конгресса США получили информацию о том, что "вагнеровцы" начали перемещать свои подразделения поближе к российской границе, а также начали накапливать оборудование в РФ.

Западные разведки видели, что Пригожин начал копить оружие с целью устроить мятеж. Кроме того, на подготовку к мятежу указывали и другие обстоятельства.

Собеседник издания сообщил, что в разведке США считают, что заявления главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов были обманом, который он совершал намеренно, чтобы заложить основу для потенциального мятежа против российского руководства.

В спецслужбах США говорят, что все произошло достаточно быстро и нельзя было понять, насколько "кадыровцы" могут угрожать российским войскам и куда Пригожин направит своих наемников.

Напомним, ранее сообщалось, что российские провоенные ресурсы сочли потери Минобороны РФ вследствие мятежа Пригожина, однако информация о количестве погибших в них отличается.

Кроме того, мы ранее информировали, что Госдепартамент Соединенных Штатов решил отложить на время запланированное введение новых санкций против золотодобывающего бизнеса "вагнеровцев" в Африке.

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