У НАТО майже досягли консенсусу щодо вступу України до Альянсу - США

Пані посол США у НАТО висловила впевненість, що угода буде досягнута, щоб українці відчули підтримку.

Країна НАТО близькі до того, щоб досягнути консенсусу у питання вступу України до Альянсу.

Про це заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт, інформує Al Arabya News.

Також читайте В Офісі президента назвали умову, за якою Зеленський відвідає саміт НАТО у Вільнюсі

"Я думаю, більшість із нас упевнені, що ми зможемо дійти до угоди, яка відображатиме те, де ми перебуваємо, і в яку українці повірять і відчують, що це щось більше, ніж повторення Бухареста", - сказала вона.

Сміт заявила, що наразі країни НАТО наближаються до консенсусу щодо формулювань, однак поки зарано передбачати остаточну версію угоди.

"Одним із варіантів, який ми розглядаємо, є дозвіл Україні пропустити План дій щодо членства", - заявила вона.

Вона зазначила, що Вашингтон постійно веде переговори з Києвом, що "заспокоїти їх у довгостроковій перспективі та допомогти їм у тому ж дусі, що ми робили протягом останніх 15 місяців".

Крім того, Сміт заявила, що наразі невідомо, чи будуть зроблені якісь конкретні заяви під час саміту НАТО.

"Коли ви зберете все це разом, я думаю, це дасть українцям відчуття, що ми їх почули і розуміємо, що вони шукали щось конкретне", - сказала Сміт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Британії вважає, що Україна має стати членом НАТО без ПДЧ, тобто без виконання Плану дій щодо членства.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв: Україна в НАТО гарантуватиме, що в регіоні пануватимуть мир і свобода.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.