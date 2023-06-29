Окупанти запустили дрони Shahed по Україні: деталі від ЗСУ

Ворожі дрони можуть увійти до українського повітряного простору близько 1:00.

Російські війська запустили в напрямку України дрони-камікадзе Shahed увечері 29 червня.

Про це попередили в Повітряних силах ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська. Орієнтовний час входження в повітряний простір України – близько першої години. При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", – йдеться в заяві ПС.

Зауважимо, наразі повітряна тривога оголошена на Луганщині, в Нікопольському районі та в Криму.

Де зараз повітряна тривога в Україні 29 червня

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах попереджали про пуски ракет Х-22, однак інформація не підтвердилася. Втім, в ПС зазначили, що загроза застосування ракетного озброєння зберігається.

Зауважимо, цього ж дня загарбники вивели в Чорне море ракетоносій з вісьмома ракетами "Калібр" на борту.

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