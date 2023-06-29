Оккупанты запустили дроны Shahed по Украине: детали от ВСУ

Вражеские дроны могут войти в украинское воздушное пространство около 1:00.
Российские войска запустили в направлении Украины дроны-камикадзе Shahed вечером 29 июня.
Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ.
"Внимание! Зафиксирован запуск "шахедов" из Приморско-Ахтарска. Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины — около часа. При объявлении воздушной тревоги — направляйтесь в укрытие", — говорится в заявлении ВС.
Заметим, что воздушная тревога объявлена на Луганщине, в Никопольском районе и в Крыму.
Напомним, ранее в Воздушных силах предупреждали о пусках ракет Х-22, однако информация не подтвердилась. Впрочем, в ПС отметили, что угроза применения ракетного вооружения сохраняется.
Заметим, в этот же день захватчики вывели в Черное море ракетоноситель с восемью ракетами "Калибр" на борту.
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