Оккупанты запустили дроны Shahed по Украине: детали от ВСУ

Вражеские дроны могут войти в украинское воздушное пространство около 1:00.

Российские войска запустили в направлении Украины дроны-камикадзе Shahed вечером 29 июня.

Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Внимание! Зафиксирован запуск "шахедов" из Приморско-Ахтарска. Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины — около часа. При объявлении воздушной тревоги — направляйтесь в укрытие", — говорится в заявлении ВС.

Заметим, что воздушная тревога объявлена на Луганщине, в Никопольском районе и в Крыму.

Где сейчас воздушная тревога в Украине 29 июня

Напомним, ранее в Воздушных силах предупреждали о пусках ракет Х-22, однако информация не подтвердилась. Впрочем, в ПС отметили, что угроза применения ракетного вооружения сохраняется.

Заметим, в этот же день захватчики вывели в Черное море ракетоноситель с восемью ракетами "Калибр" на борту.

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