Протидія екоциду і просування на фронті: головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський увечері 29 червня традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Виступ на засіданні Європейської ради

Президент Зеленський виступив на засіданні Європейської ради, в якому закликав почати переговори про членство України у Євросоюзі.

"Засідання Європейської ради – вже традиційно для України бути серед членів Євросоюзу. Порядок денний очевидний – наш захист у цій війні, наш шлях до перемоги, підтримка від наших партнерів, наша безпекова підтримка для них, для всієї нашої Європи. Україна впливає на силу Європи. Це факт. І цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі, зокрема початком переговорів про членство України у Євросоюзі", – зазначив глава держави.

Зеленський виступив на засіданні Європейської ради / Фото: Офіс президента України

Зустріч із Майком Пенсом

Сьогодні президент Зеленський зустрівся із Майком Пенсом – віце-президентом США за адміністрації Трампа, сенатором від Республіканської партії, у лавах якої зараз лунають заклики про можливість зменшення допомоги Україні.

Зеленський провів зустріч із ексвіцепрезидентом США, сенатором Майком Пенсом / Фото: Сайт президента України

"Обговорив із паном Пенсом нашу оборону, нашу взаємодію – від самого початку, з перших днів між українським і американським народами. Говорили про зброю, про можливості наших воїнів, про наші спільні цінності", – каже Зеленський.

Грета Тунберг

Президент мав зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, зокрема всесвітньо відомою екологічною активісткою Гретою Тунберг.

Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни побувала на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським / Фото: Сайт президента України

"Говорили передусім про російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС і загалом про роботу нашої групи, яка займатиметься саме тими питаннями, які безпосередньо пов’язані з руйнівним впливом російської агресії на природу. Протидія екоциду – це один із пунктів Української формули миру, і ми маємо реалізувати кожен її пункт, усі аспекти миру", – сказав Зеленський.

Зустріч із представниками бізнесу

"Зустріч із представниками нашого бізнесу – дуже важлива, дуже змістовна. Я їм вдячний. Обговорили те, як стимулювати економічну активність зараз, в умовах війни. Говорили про те, як дати більше захисту бізнесу, більше взаємодії державі та бізнесу. Зараз перший пріоритет – це оборона, і це очевидно. Але й економіка – теж важливо.

Я вдячний усім, хто працює заради України, українців, хто зберігає та створює нові робочі місця, хто сплачує податки і хто вже готується до нашого відновлення, до масштабної програми трансформації України, яку ми обов’язково реалізуємо після нашої перемоги", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу

Фронт

Про ситуацію на передовій президент був небагатослівним.

За його словами, підготовлені ще три нові укази про нагородження наших воїнів – 419 захисників.

"Дякую всім, хто зараз у бою, хто сьогодні теж дав нам найкращу новину – про просування вперед українських позицій", – лаконічно зазначив Зеленський, не уточнив, де саме це просування.