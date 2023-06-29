Зеленський розповів про свою зустріч із сенатором Майком Пенсом

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою зустріч з ексвіцепрезидентом Сполучених Штатів Америки, сенатором від Республіканської партії Майком Пенсом, який уперше від початку повномасштабної російської агресії відвідав нашу країну.

Про це повідомили на офіційній сторінці очільника держави.

Зеленський поінформував ексвіцепрезидента Сполучених Штатів про ситуацію на полі бою, поділився українською оцінкою нещодавніх подій у РФ і того, як вони вплинуть на безпеку в регіоні.

Президент поділився очікуваннями від Вільнюського саміту НАТО. Він заявив, що партнери мають продемонструвати рішучість і дати Україні визначеність щодо майбутнього членства.

"Це те, що мотивуватиме наших людей. І це також зброя, тільки політична. Можливо, вона навіть потужніша за ракети. Для цього ми маємо побачити своє майбутнє в НАТО", – наголосив він.

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Володимир Зеленський розповів Майку Пенсу про гуманітарну ситуацію, що склалася в південних регіонах України після руйнування російськими окупантами греблі Каховської ГЕС. У цьому контексті президент подякував американським доброчинним організаціям, які допомагають забезпечувати постраждалі від цього злочину території питною водою.

Український лідер наголосив на першочерговій важливості продовження й посилення оборонної допомоги Україні з боку партнерів, зокрема артилерією та далекобійною зброєю. Глава держави відзначив важливість якнайшвидшої підготовки українських пілотів і надання Україні бойових літаків F-16.

Зеленський відзначив надзвичайно важливу потужну підтримку України з боку американського народу, президента США Джозефа Байдена, Конгресу та обох партій.

Окремо він висловив подяку за гучний голос Майка Пенса на підтримку України в Республіканській партії США.

“Цінуємо, що обидві головні партії США – Республіканська й Демократична – залишаються єдиними в підтримці України. І, звичайно, ми відчуваємо потужну підтримку народу Сполучених Штатів”, – наголосив український президент.

Нагадаємо, 29 червня з неоголошеним візитом до Києва прибув ексвіцепрезидент США Майк Пенс, який є кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

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