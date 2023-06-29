Зеленский рассказал о своей встрече с сенатором Майком Пенсом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с экс-вице-президентом Соединенных Штатов Америки, сенатором от Республиканской партии Майком Пенсом, впервые с начала полномасштабной российской агрессии посетившим нашу страну.

Об этом сообщили на официальной странице главы государства.

Зеленский проинформировал экс-вице-президента Соединенных Штатов о ситуации на поле боя, поделился украинской оценкой недавних событий в РФ и о том, как они повлияют на безопасность в регионе.

Президент поделился ожиданиями от Вильнюсского саммита НАТО. Он заявил, что партнеры должны продемонстрировать решительность и дать Украине определенность будущего членства.

"Это то, что будет мотивировать наших людей. И это тоже оружие, только политическое. Возможно, оно даже мощнее ракет. Для этого мы должны увидеть свое будущее в НАТО", — подчеркнул он.

Также читайте Пенс раскритиковал Трампа за слова о "гениальности" Путина и выступил за победу Украины в войне

Владимир Зеленский рассказал Майку Пенсу о гуманитарной ситуации, сложившейся в южных регионах Украины после разрушения российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС. В этом контексте президент поблагодарил американские благотворительные организации, которые помогают обеспечивать пострадавшие от этого преступления территории питьевой водой.

Украинский лидер отметил первоочередную важность продолжения и усиления оборонной помощи Украине со стороны партнеров, в частности артиллерией и дальнобойным оружием. Глава государства отметил важность скорейшей подготовки украинских пилотов и предоставления Украине боевых самолетов F-16.

Зеленский отметил чрезвычайно важную мощную поддержку Украины со стороны американского народа, президента США Джозефа Байдена, Конгресса и обеих партий.

Отдельно он выразил благодарность за громкий голос Майка Пенса в поддержку Украины в Республиканской партии США.

“Ценим, что обе главные партии США – Республиканская и Демократическая – остаются единственными в поддержке Украины. И, конечно, мы чувствуем мощную поддержку народа Соединенных Штатов", – подчеркнул украинский президент.

Напомним, 29 июня с необъявленным визитом в Киев прибыл эксвицепрезидент США Майк Пенс, являющийся кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Читайте также: