Байден предупредил, что угроза использования Путиным ядерного оружия реальна

Американский президент Джо Байден считает, что российский диктатор Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие.

Об этом лидер США сказал в Калифорнии, пишет Reuters.

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Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально", – высказался Байден.

Ядерное оружие России в Беларуси

Напомним, что белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие . Он похвастался, что она якобы втрое мощнее атомных бомб, сброшенных Соединенными Штатами на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

После этого Байден прокомментировал передачу российского ядерного оружия в Беларусь и назвал это "совершенно безответственным" шагом.

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